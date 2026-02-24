Multa por llamar repetidamente a su tía desde prisión

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense ha condenado a un interno a 21 meses de multa como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. El procesado reconoció ante la autoridad judicial haber telefoneado en reiteradas ocasiones a su tía desde el centro penitenciario— donde se encuentra por otra causa—, a pesar de ser consciente de que tenía una prohibición de comunicación vigente respecto a ella.

Los hechos que motivaron la acusación se produjeron en el 2024. Según el escrito, el hombre realizó múltiples llamadas el día 26, en diferentes franjas horarias, y mantuvo su conducta durante los días 27 y 28 de mayo de 2024.

Noticias relacionadas

Así pues, al hombre aceptó un acuerdo de conformidad entre las partes, logrando una sentencia que le impone una sanción de 21 meses de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros. La resolución contempla una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, además del pago de las costas procesales. n