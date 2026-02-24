Menor afirma que «el arrase electoral del efecto Jácome no existe, puede bajar»

El presidente del PP de Ourense y presidente de la Diputación, Luis Menor, aprovechó ayer el turno de preguntas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada en el Pazo Provincial para ofrecer su valoración sobre los asuntos de actualidad política. En algunos puntos se mostró especialmente contundente y aseguró que también según encuestas internas del propio Partido Popular, el denominado «arrase electoral del efecto Jácome no existe» en los próximos comicios. «Es más, puede bajar», señala.

Según explicó, esas mismas encuestas otorgarían al Partido Popular, como mínimo, los siete concejales actuales. «El PP no se hundió; nos queda mucho por hacer hasta las elecciones y vamos a remontar», aseguró.

Menor insistió en esta idea y, a mayores de los sondeos publicados en los últimos días, afirmó que los estudios demoscópicos que manejan los partidos, reflejan que el rumor, cada vez más extendido, sobre un supuesto impulso del actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presidente de Democracia Ourensana, no se corresponde con la realidad. «El PP tiene que ser la única alternativa válida al modelo de Jácome», subrayó.

Durante el turno de preguntas volvió a salir a la palestra, por segunda vez en los últimos años, el nombre de Ana Belén Vázquez, diputada del PP en el Congreso por Ourense, como posible candidata para encabezar la lista al Concello.

Menor reconoció que «hay sectores del partido y muchísimas personas de a pie que la han propuesto». «Es una persona con experiencia, gran conocimiento y perfectamente válida, pero hay muchas otras que pueden encabezar el partido», matizó.

En tono elogioso, señaló que basta «con dar una vuelta con ella o ir a tomar algo» para comprobar el nivel de conocimiento y el respaldo que tiene en la calle. No obstante, al igual que en anteriores declaraciones del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, dejó abierta la puerta a otras opciones: «Podría ser ella, pero habría muchos otros».

«Desde el partido tenemos que ser la única alternativa al modelo de Jácome, rechazado mayoritariamente por los ciudadanos. Está claro que la única alternativa somos nosotros», reiteró Menor, quien apuntó además que el PSdeG «está en caída libre» y «dejó de ser alternativa», mientras que el BNG «no puede ser alternativa en la ciudad porque nunca obtuvo un apoyo mayoritario».

A su juicio, el reto pasa por «fidelizar a los votantes populares» y «ser capaces de conectar con el porcentaje desencantado de la política». Para ello, añadió, es necesario «trabajar para presentar esa gran candidatura, ese gran equipo que conecte con la ciudad y en el que la ciudad se vea claramente reflejada en cada uno de sus ámbitos, con una oferta creíble, popular y reconocible».

Ayudas a los municipios

Luis Menor realizó estas declaraciones tras la Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense, que dio luz verde a un paquete de diez ayudas por un importe total de 288.647,87 euros destinadas a la cooperación con los municipios.

Estas aportaciones permitirán financiar proyectos considerados fundamentales para el día a día de los vecinos en distintas comarcas de la provincia. El Ayuntamiento de Carballeda de Avia fue uno de los más beneficiados en esta sesión al recibir tres subvenciones que suman casi 96.000 euros: 39.275 euros para la cubierta del edificio del centro de salud; 45.477,85 euros para la rehabilitación del tejado de la Casa Consistorial; y 11.252,03 euros destinados a la instalación de autoconsumo colectivo para la comunidad energética local. Por su parte, el Ayuntamiento de A Merca obtendrá una ayuda de 60.000 euros para la mejora de la eficiencia energética en varios núcleos del municipio.