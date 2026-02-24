A juicio un enfrentamiento entre vigilantes en el campus

La vista previa celebrada ayer en el Penal número 1 de Ourense contra dos vigilantes de seguridad acusados de protagonizar un altercado en el campus universitario de la ciudad, concluyó sin conformidad, por lo que ambos trabajadores serán juzgados el 14 de octubre.

De acuerdo con el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2021, sobre las 22.02 horas, en el garaje interior de un edificio situado en el campus de Ourense. Ambos procesados trabajaban para la misma empresa de seguridad y prestaban servicio ese día en dichas instalaciones.

Según relata la Fiscalía, el vigilante que finalizaba turno se dirigió a su vehículo para abandonar el recinto. En ese momento, la compañera que entraba de relevo lo siguió hasta el garaje y, siempre según la acusación, le impidió salir cuando ya se encontraba sentado al volante y con la puerta del conductor abierta, intentando incluso introducirse en el interior del coche.

En ese contexto, el varón habría cogido el teléfono móvil de su compañera con la finalidad de que «le abriera la puerta del garaje». A continuación, presuntamente «la agarró con fuerza de los brazos y la empujó». Cuando ella trató de recuperar su terminal, el acusado, según el fiscal, le habría atrapado las manos con la ventanilla y, con ellas aprisionadas, «realizó movimientos hacia delante y hacia atrás» con el vehículo.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que, en el mismo momento y lugar, la acusada propinó varias patadas al turismo —un Peugeot 407—, causando desperfectos en la puerta delantera izquierda y en el retrovisor del lado del conductor.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de lesiones en el caso del vigilante y de un delito leve de coacciones y un delito menos grave de daños en el caso de la vigilante.

Así pues, solicita para el varón una multa de dos meses con cuota diaria de 9 euros por el delito leve de lesiones. Para la mujer interesa dos meses de multa, con la misma cuota, por el delito leve de coacciones, y quince meses de multa por el delito de daños.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que el acusado indemnice a su compañera con 249 euros por las lesiones sufridas, mientras que ella deberá abonar 994,25 euros por la reparación del vehículo. n