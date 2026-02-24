Estudiantes del campus fomentan la alimentación sana y sostenible

La Facultad de Ciencias del campus de Ourense implementa un proyecto que combina formación, divulgación científica y acción social sobre alimentación saludable y sostenibilidad, potenciando cambios reales en los hábitos y la participación activa de los estudiantes. El protagonismo recae en el alumnado del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del Máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, con la colaboración las escuelas de Enfermería, de Ingeniería Informática y de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, así como las facultades de Educación y Trabajo Social, y de Derecho. «La preocupación por el aumento del sobrepeso y la obesidad entre la juventud universitaria, así como por la repercusión ambiental de la producción y gestión de los residuos alimentarios», condujo a este proyecto innovación docente, explican desde la organización.

