UVigo
Estudiantes del campus fomentan la alimentación sana y sostenible
La preocupación por el aumento de sobrepeso y obesidad entre los jóvenes, germen del proyecto
La Facultad de Ciencias del campus de Ourense implementa un proyecto que combina formación, divulgación científica y acción social sobre alimentación saludable y sostenibilidad, potenciando cambios reales en los hábitos y la participación activa de los estudiantes. El protagonismo recae en el alumnado del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del Máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, con la colaboración las escuelas de Enfermería, de Ingeniería Informática y de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, así como las facultades de Educación y Trabajo Social, y de Derecho. «La preocupación por el aumento del sobrepeso y la obesidad entre la juventud universitaria, así como por la repercusión ambiental de la producción y gestión de los residuos alimentarios», condujo a este proyecto innovación docente, explican desde la organización.
n
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»