Daños
Se enfrenta a nueve meses de sanción por dañar una gasolinera
Ourense
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense fijó para el 14 de octubre un juicio por un delito de daños en el que se acusa a un hombre de golpear una máquina de repostaje en una gasolinera.
Según el escrito fiscal, sobre las 22. 00 horas del día 8 de marzo de 2023, el acusado, se dirigió una gasolinera a las afueras de la ciudad de Ourense. Una vez allí, después de repostar el vehículo «y con ánimo de ocasionar un menoscabo en patrimonio ajeno», golpeó con la manguera del repostaje la pantalla de la máquina expendedora. Los daños ocasionados ascienden a 1.401,47 euros.
Por estos hechos, Fiscalía solicita una sanción de 9 meses multa a razón de 8 euros día.
