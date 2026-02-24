«La CEO tiene más de 9.000 asociados y el objetivo es seguir creciendo»

Asume la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense, con una junta que incorpora experiencia con nuevos perfiles jóvenes. ¿Que prevén aportar en esta nueva etapa?

Nuestra intención es abrir una nueva etapa basada en el liderazgo de equipo y en la escucha activa. Representamos a unos 9.000 empresarios, a pequeñas y medianas empresas y autónomos y nuestra responsabilidad es entender sus necesidades reales. Contamos con esa directiva renovada, con perfiles también jóvenes y con experiencia y todos con ganas de aportar nuevas perspectivas.

Ha situado la competitividad, como uno de los ejes principales de este mandato. ¿Por dónde pasa esa estrategia?

Por reforzar los proyectos estratégicos que mejoren esa competitividad y la proyección exterior de nuestra empresas. Vamos a seguir desarrollando el plan ExportOU 2026 junto a la Diputación Provincial de Ourense con el objetivo de consolidar un ecosistema empresarial con vocación internacional.

¿Cuáles son las prioridades concretas?

Tenemos cuatro líneas claras de trabajo. Por un lado, la internacionalización sectorial y la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos productivos de la empresas. También la digitalización empresarial y la sostenibilidad como factor diferencial y competitivo. Ourense tiene que posicionarse como una provincia accesible, innovadora y preparada para atraer inversiones. Aunque la economía digital gana peso, la logística y el transporte siguen siendo determinantes.

¿La reivindicación de las infraestructuras básicas vuelve a estar en el centro del discurso empresarial de la CEO?

Es que son una prioridad estratégica. Necesitamos avances en comunicaciones y, especialmente, una estación de mercancías en el polígono industrial que refuerce nuestra capacidad logística y actúe como elemento tractor de nuevas inversiones. Sin infraestructuras competitivas es difícil crecer.

En su primer avance de objetivos ha expuesto también una mejora de la conectividad en el rural. ¿Es el gran reto?

La conectividad en el rural es algo fundamental . Hay que mejorar la cobertura y las redes de alta capacidad para permitir atraer a nómadas digitales, a teletrabajadores y proyectos empresariales que puedan desarrollarse desde cualquier punto del territorio. El rural puede y debe ser una oportunidad y será también un objetivo clave para nosotros.

Además, menciona usted en esa lista de retos y objetivos prioritarios la necesidad de retener el talento.

Es que lo lamentable es que formamos profesionales cualificados que, en muchos casos, desarrollan su carrera fuera. Tenemos que revertir esa tendencia. Vamos a impulsar la empleabilidad y crear un observatorio que analice las necesidades del mercado laboral para ajustar formación y demanda empresarial.

¿Cómo se consigue retener el talento si falta oferta?

La clave es generar oportunidades atractivas y facilitar proyectos de vida vinculados al territorio. Eso implica coordinación con muchas áreas. No es solo negociar apoyos con la Consellería de Economía o la de Empleo, por ejemplo, sino Vivienda, Hacienda. Necesitamos todas esas patas para retener y captar talento. Si hay empleo pero no hay ni vivienda ni comunicaciones, no estás dando calidad que atraiga a esos trabajadores.

¿Qué papel tendrá el apoyo a el emprendimiento en su mandato?

El emprendimiento es esencial. Dentro del programa Activa 2026, también en colaboración con la Diputación, vamos a potenciar el emprendimiento en toda la provincia, con especial atención al rural. Apostaremos por programas de mentoring y networking, apoyo a autónomos y pymes y búsqueda de inversión para nuevos proyectos.

También ha definido a la CEO como «casa de acogida».

Así es. Queremos ser un espacio de asesoramiento, formación y acompañamiento, tanto para empresas consolidadas como para nuevos proyectos, incluidos los promovidos por población extranjera asentada en la provincia.

La CEO integra asociaciones sectoriales y empresas individuales. ¿Qué peso tiene esa diversidad?

Ese es uno de nuestros mayores activos. Más allá del volumen de esos 9.000 representados, lo importante es la diversidad sectorial y la consolidación de proyectos a medio y largo plazo. Hay que transmitir más todo lo que hacemos. De hecho, cuando hacemos balances cuantificamos de 3 a 5 jornadas y hasta 300 impactos semanales. Estamos hablando de formación, ayudas, de asesoramiento. Eso hay que hacerlo llegar.

¿A qué se refiere cuando habla de la visión social de la empresa?

La empresa forma parte de la vida social y la vida social también forma parte de la empresa ourensana. Por eso queremos fomentar la colaboración con asociaciones sociales y promover la integración laboral de todo tipo de personas como parte de nuestra sostenibilidad. Fortalecer el asociacionismo es claves. Se llega más lejos.

¿Con qué objetivos afronta este nuevo mandato?

Con el reto de consolidar un ecosistema empresarial más competitivo, cohesionado y preparado para afrontar los desafíos estructurales de la provincia. Tenemos talento, iniciativa y capacidad. Ahora toca coordinar esfuerzos y mirar al futuro con ambición.

