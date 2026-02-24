Alquilar una plaza de garaje ya cuesta una media de casi 63 euros

Encontrar una plaza de garaje en alquiler se ha convertido en un reto difícil, ya que el parque móvil es superior en la provincia a las plazas de estacionamiento. El precio del alquiler es más caro, con una media de casi 63 euros al mes, que el experimentado una subida interanual del 10,4 por ciento, hasta situarse en una precio medio en la capital de 62,71 euros el pasado año. La subida experimentada en la ciudad de Ourense está muy por encima de la media gallega que ha sido del 4,1%.

Son datos del estudio elaborado por la web inmobiliaria Fotocasa, al cierre de 2025, y basándose en las plazas que tienen en alquiler en su web . Con esos datos fija y que fija ya esa subida media del 4,1% de media en Galicia, como la subida más alta de la década.

En el caso de Ourense, ese incremento del 10,4 por ciento respecto a l año 2024, en el que el alquiler medio en la ciudad era 56,78 euros e mensuales fija en unos 6 euros el incremento de una plaza. Esos casi 63 euros de media al mes, están incluso por encima de Lugo, donde bajó un 3,4% el precio y está 53 euros mensuales, y que A Coruña, donde el precio medio de una plaza de parking está en los 61,76 euros al mes, según este mismo estudio.

Solo es más caro en A Coruña, donde está en los 85,92 euros mensuales el alquiler de una plaza de garaje, tras experimentar un incremento interanual del 12,2 por ciento en 2025.

También en Vigo, han bajando un 5,6 por ciento los precios, indica el actual estudio de Fotocasa, pero aún así el precio medio está en casi 72 euros al mes por una plaza de garaje.