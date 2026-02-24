Acusada de engañar a una amiga para apropiarse de 17.000 euros

La Audiencia Provincial de Ourense ha señalado para este jueves el juicio contra una mujer a la que la Fiscalía acusa de un presunto delito continuado de apropiación indebida, por el que solicita 2 años de prisión así como el pago de una indemnización de 17.000 euros. Esta es la cantidad de la, según la Fiscalía, la encausada se apropió en perjuicio de otra mujer. Ambas eran vecinas y amigas desde hacía cuatro décadas. La presunta autora carece de antecedentes penales.

En septiembre de 2019, cuando la perjudicada gozaba de «plena capacidad», según el ministerio fiscal, otorgó a la encausada facultades para operar con las entidades de crédito, «realizando todo cuanto la legislación y práctica bancaria permita», apostilla la Fiscalía en su escrito. Dicho poder fue revocado, por la afectada, a finales de diciembre de 2021. Además, la perjudicada firmó en agosto de 2019 un documento privado, en presencia de un testigo, por el que autorizaba a la acusada a retirar de su cuenta la suma de 20.000 euros, así como 600 al mes para hacer frente a los gastos que surgiesen. La Fiscalía considera que, con este documento, la mujer autorizaba la retirada de 36.800 euros entre septiembre de 2019 y diciembre de 2021, periodo en el que estuvo vigente el poder. El ministerio público sostiene que, en ese tiempo, la encausada quitó 54.000 euros de las cuentas de su amiga, «sin justificar el destino» de esos 17.000 euros de más, dice el fiscal en su escrito.