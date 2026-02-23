Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Xinzo descuelga el Meco y despide el Entroido hasta el próximo año

El Domingo de Piñata puso fin a las celebraciones del Carnaval en la provincia

Un instante de la Festa da Piñata

Un instante de la Festa da Piñata / Roi Cruz

David Alján

Ourense

No podía ser otro que el Carnaval más largo de Europa el que despidiera la fiesta del fin de invierno tras semanas de troula, charangas y falcatruadas. Xinzo de Limia cerró ayer su Entroido de casi un mes de duración con la celebración del Domingo de Piñata.

La fiesta ya venía caldeada con la previa del sábado homónimo, en la que se celebró tanto la Festa da Cucaña, en el que los más atrevidos trataron de escalar el palo en el que cuelga el Meco, como el Baile de Mascaritas e Capuchóns. En el día de ayer, las vías se llenaron de música delsde las 12 de la mañana, pues hubo hasta cuatro pasacalles a cargo de dos charangas a lo largo de la tarde. Ya a las 17 horas llegó el momento de la Festa da Piñata, donde los más pequeños se entretuvieron entre globos, animaciones y palos a la caja volante llena de sorpresas.

Noticias relacionadas y más

Ya tras el atardecer, y la actuación de la orquesta Compostela, llegó el momento más amargo: el Concello descolgó el Meco para dar por finalizadas las fiestas, y que los limianos queden deseosos de que la cuenta atrás se vuelva a iniciar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents