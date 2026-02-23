El vehículo con escalera sufre una avería sin reparar desde el día 15

La sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Ourense ha denunciado que el vehículo de altura auto-escalera con el que opera el Parque Municipal de Bomberos lleva averiado más de una semana. Según transmite Alfonso Iglesias, miembro del equipo de extinción y delegado de la sección sindical, la avería se detectó durante una inspección rutinaria el pasado domingo 15 de febrero, concretamente en el manejo y gobierno de la cesta de rescate.

Al no conseguir ponerla en funcionamiento tras más de cuatro horas de trabajo, se decidió desanclar la cesta para que el vehículo estuviese operativo a la espera de una pronta reparación, pero tras ocho días, el sindicato denuncia que no se ha llevado a cabo. Esto podría comprometer un rescate o incendio en altura, pues como explica el bombero, «cada vez que hay una emergencia salimos con ella, no se concibe un incendio sin ese vehículo. El otro que tenemos es un autobrazo de los años 90, muy lento y que solo puede entrar en el 5% de las calles de Ourense».

No es la primera vez que el vehículo da problemas, pues en la última ocasión que se produjo una avería, estuvo hasta tres meses sin reparar. Aparte, debido a la antigüedad de la unidad, presenta múltiples fallos cada pocos meses, y desde hace cuatro años los bomberos están en trámites de adquirir uno nuevo, pero denuncian que «no se ha hecho absolutamente nada».