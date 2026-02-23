El tramo de la AG-53 que entra a Ourense, cerrado una semana

Las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en el viaducto que conecta la AG-52, entre Dozón y Ourense, con la A-52, obligarán a hacer un nuevo cierre en el vial. En este caso, la autovía estará cortada entre el enlace de carreteras a la altura de Maside hasta el punto que conecta por la A-52, en las inmediaciones de Feá (Toén). Esta medida comenzará a tener efecto desde hoy a las 8.00 horas de la mañana, y salvo inconvenientes, se reestablecerá la circulación este mismo viernes a las 13.00 horas.

Como vía alternativa, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recomienda tomar la N-541, que en condiciones normales de tráfico, solo incrementa el tiempo de viaje de 4 a 11 minutos. Este tramo es una vía fundamental de salida y entrada de Ourense en dirección a Lalín o Santiago de Compostela.

Estas obras de mantenimiento ya habían provocado el corte de la autovía hace menos de un mes, cuando comenzaron. Ya en ese momento, se avisó de que estas actuaciones provocarían clausuras de las calzadas cada dos semanas, que no deberían durar más de 3 o 4 días laborables cada una. Esto se debe a que los trabajos consisten en la renovación y mejora de los apoyos del tablero sobre las pilas del viaducto que salva el río Miño, y para estas tareas se requiere el izado del tablero.

Noticias relacionadas

Estas obras son contratadas por la Xunta de Galicia y se enmarcan, según la Administración autonómica, «no programa pioneiro de inspección das vías e das obras de paso, para preservar a seguridade dos usuarios das infraestruturas viarias e alongar a vida útil con accións de conservación preventiva».