Los tractoristas desbloquean la A-52

Los ganaderos y agricultores que mantenían concentrados sus tractores en la A-52 a la altura de Xinzo de Limia, desde hace casi un mes, desbloquearon la vía este lunes tras una reunión con Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense.

Miguel Gómez, presidente y portavoz de la Asociación do Sector Primario de Galicia— la convocante de todas las protestas— trasladó que el subdelegado se comprometió a intentar reducir las multas «a la cantidad legalmente obligatoria por realizar una acción ilegal, y a colaborar con las demandas del colectivo».

Ese fue el punto de inflexión para retirar los tractores, situados alrededor del kilómetro 190,500 desde principios de mes, tras comenzar las manifestaciones el pasado 29 de diciembre precisamente a puertas de la Subdelegación del Gobierno. En aquel entonces pidiendo el «no» a Mercosur, solicitando impedir los recortes en la PAC y defendiendo la necesidad de actuar rápido contra la dermatosis nodular. Reclamaciones que mantienen y que, aún con parte de los tractores en la A-52, elevaron a Madrid este mismo mes.

Ayer celebraron que el subdelegado tras la nueva reunión se comprometió a «dar voz» a la situación del sector y ellos, en recompensa, dan con esta retirada «un voto de confianza». Así, tras las labores de limpieza, este martes se prevé el regreso del tráfico a la normalidad.