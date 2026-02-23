O Carballiño vive su día grande con la XXXI Festa da Cachucha

En un panorama en el que priman los colores vibrantes, el Entroido de O Carballiño tiene color carne. En concreto, de carne de cerdo y de ternera, pues aunque la localidad sea conocida por su pulpo, el día grande del Carnaval lo marca la Festa da Cachucha, que ayer celebró ya su 31ª edición.

Un total de 25 restaurantes y mesones ofrecieron menús de cocidos, que iban desde los 20 hasta los 40 euros de precio. La mayoría de ellos colgaron el cartel de «lleno»· con las reservas, y miles de grupos de amigos y familiares, tanto de la villa del Pico Seco como del resto de la provincia, pasaron una comida de auténtica fiesta entre disfraces y charangas, pues la animación musical que recorría las calles desde las 11 de la mañana entró también en los restaurantes.

«Esto parece una discoteca», declaraban desde el restaurante Derby ya a las 16.00 de la tarde, dos horas después del inicio de su comida. En su caso, dieron de comer a 426 personas en un ambiente de familiaridad total: «A xente xa se coñece entre ela, van pasando polas mesas para saudar, cantar e tocar». En el restaurante Esclavo, también inspiraba el restaurante festivo, pues tenían «todo a tope». Ellos dieron de comer un cocido a base de cachucha, lacón y ternera, que payasos, enfermos, policías y otras tantas personificaciones por un día disfrutaron.

Tras la comida, llegó la hora del gran desfile con carrozas, comparsas, folións y más charangas. Cerró la jornada el baile, amenizado por la orquesta Claxxon.