O Carballiño vive su día grande con la XXXI Festa da Cachucha
Un total de 25 restaurantes y mesones dieron de comer cocido a miles de visitantes y locales antes del gran desfile de comparsas
En un panorama en el que priman los colores vibrantes, el Entroido de O Carballiño tiene color carne. En concreto, de carne de cerdo y de ternera, pues aunque la localidad sea conocida por su pulpo, el día grande del Carnaval lo marca la Festa da Cachucha, que ayer celebró ya su 31ª edición.
Un total de 25 restaurantes y mesones ofrecieron menús de cocidos, que iban desde los 20 hasta los 40 euros de precio. La mayoría de ellos colgaron el cartel de «lleno»· con las reservas, y miles de grupos de amigos y familiares, tanto de la villa del Pico Seco como del resto de la provincia, pasaron una comida de auténtica fiesta entre disfraces y charangas, pues la animación musical que recorría las calles desde las 11 de la mañana entró también en los restaurantes.
«Esto parece una discoteca», declaraban desde el restaurante Derby ya a las 16.00 de la tarde, dos horas después del inicio de su comida. En su caso, dieron de comer a 426 personas en un ambiente de familiaridad total: «A xente xa se coñece entre ela, van pasando polas mesas para saudar, cantar e tocar». En el restaurante Esclavo, también inspiraba el restaurante festivo, pues tenían «todo a tope». Ellos dieron de comer un cocido a base de cachucha, lacón y ternera, que payasos, enfermos, policías y otras tantas personificaciones por un día disfrutaron.
Tras la comida, llegó la hora del gran desfile con carrozas, comparsas, folións y más charangas. Cerró la jornada el baile, amenizado por la orquesta Claxxon.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»