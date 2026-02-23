Hallan 150 gramos de cocaína tras una presunta entrega dentro de un garaje en Ourense

En el momento en el que abandonaban un garaje de la calle Monte Medulio, en el barrio ourensano de O Vinteún, tras una presunta operación de compraventa de droga en el interior del aparcamiento con persiana, los policías abordaron y detuvieron a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, al menos dos de ellos son pareja— por su presunta implicación en el tráfico de drogas. Dos varones más fueron arrestados al presentarse en la zona. Esta operación de la comisaría contra el trapicheo en Covadonga, un barrio que sigue como punto negro en la ciudad, pero en el que se van sucediendo las intervenciones de las autoridades, ha permitido incautar unos 150 gramos de cocaína. Estaba en un paquete escondido en el garaje detrás de una caja de la instalación eléctrica.

El golpe policial también ha intervenido más de 2.000 euros en efectivo y se han precintado cuatro vehículos de alta gama: un Mercedes, un Corvette y dos BMW. Se sospecha que la droga llegó a Ourense desde las Rías Baixas, transportada en una furgoneta ‘camperizada’ por uno de los detenidos, el presunto proveedor, que viajaba con una mujer. Es probable que se revise a fondo el vehículo, en busca de dinero, caletas o cualquier evidencia de narcotráfico.

Además de la inspección del garaje hubo un registro en el domicilio de uno de los implicados en la calle Júpiter, en Covadonga, una vía en la que tuvo lugar, en junio de 2025, la importante operación ‘Copérnico’. En esta ocasión se encontraron 5 gramos de heroína y medio kilo de ácido bórico, posible sustancia de corte de la cocaína.

Noticias relacionadas

Los sospechosos, detenidos el pasado viernes, pasaron a disposición de la autoridad judicial de guardia el sábado. Todos quedaron en libertad. La magistrada ordenó medidas cautelares para algunos investigados, con comparecencias en el juzgado y, para uno de ellos, también la retirada del pasaporte.