Carnaval
Siete localidades arrancan el inicio del fin del Entroido este fin de semana
Celanova vivió su día grande, el Sábado de Piñata | A Veiga juntó a folións de toda la provincia
david alján
El sol y las temperaturas agradables en Ourense ya anuncia la inminente llegada de la primavera, y con ella, los últimos días de Entroido. Pero si alguien piensa que los fiesteros de la provincia termal no van a aprovechar cada segundo de las últimas celebraciones programadas, es que poco conoce el espíritu entroideiro que baña a la región.
Hasta siete localidades celebraron ayer el carnaval, en tre desfiles, corredoiros y juntanzas. Uno de los platos fuertes estaba en Celanova, en el que el denominado como «sábado de piñata» es el día grande de las fiestas. Por las calles del concello monasterial desfilaron decenas de comparsas y carrozas, a las que precedieron charangas y orquestas.
Xuntanza de folións
Por otra parte, A Veiga celebró su octava Xuntanza de Fulións, que reunió en el concello valdeorrés a 16 grupos de estos tradicionales bombos, así como 7 conjuntos de máscaras de toda la provincia, como los Follateiros de Lobios o las pantallas de Xinzo de Limia.
