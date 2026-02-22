Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Fenómeno viral

Una quedada de «therians»... que no fue

Una quedada de «therians»... que no fue | EPE

Una quedada de «therians»... que no fue | EPE

Una convocatoria a través de redes sociales llevó a cientos de ourensanos al Parque de San Lázaro para atisbar a alguno de los «therians» que se esconden en la ciudad, pero finalmente solo hubo curiosos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents