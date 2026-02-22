Piden explicaciones técnicas sobre el socavón de Trevinca

El tren de borrascas que azotó la provincia desde finales de enero y hasta esta misma semana tuvo protagonismo en la ciudad más allá de en el caudal del río Miño. Las lluvias persistentes y abundantes provocaron el pasado 27 de enero, de la mano de la borrasca Joseph, el hundimiento de parte del hormigón de la calle Pena Trevinca, dejando un socavón de grandes dimensiones y obligando a cortar el tráfico.

Una situación que para el Concello de Ourense debería resolverse en un plazo de dos meses, según la previsión emitida por el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, porque la intervención conlleva cerrar toda la calzada.

Pena Trevinca se trata de una vía transitada y además una de las que delimita la zona de bajas emisiones ya aplicada en la ciudad. Con este contexto, prácticamente un mes después, el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego solicita al concejal delegado de Urbanismo Infraestructuras y Servicios Urbanos, Francisco Lorenzo, que en la próxima junta de área, prevista para este mismo martes, comparezcan los técnicos que están al frente de la obra «para explicar qué fue lo que sucedió, en qué consisten los trabajos de reparación y las posibles afectaciones que puedan haber producido».

El BNG considera que el plazo previsto para ejecutar y finalizar las obras «es difícil de cumplir» y además pone de relieve que «la mayor preocupación de los vecinos en este momento está en las consecuencias que dicho hundimiento pueda haber provocado en los edificios». Es por ello que solicita que sean los técnicos los que «ofrezcan información para evitar que se acreciente la rumorología y la preocupación entre los vecinos» del barrio.

El portavoz municipal de la formación, Luis Seara, entiende que los grupos de la oposición tendrán así la posibilidad de trasladarle a los técnicos «todas las dudas» que ellos reciben por parte de los vecinos y «así aclarar informaciones e incluso desmentirlas si son incorrectas o falsas». Todo ello porque «son muchos vecinos de la calle los que se han puesto en contacto con nosotros para mostrar su preocupación sobre la afectación que pueda existir en garajes, bajos o incluso en la cimentación de algunos edificios» próximos al socavón. n