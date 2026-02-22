Ourense lidera en Galicia el impulso al voluntariado intergeneracional rural

La provincia de Ourense se sitúa en el foco del nuevo programa autonómico de voluntariado intergeneracional en el medio rural de la Xunta de Galicia. El Ejecutivo autonómico destinará 484.000 euros a 23 iniciativas en toda la comunidad al amparo del proyecto piloto Talento Intergeneracional, financiado por la Unión Europea, y nueve de ellas se desarrollarán en territorio ourensano.

Según publica el Diario Oficial de Galicia, la convocatoria de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude apoyará proyectos de ocho concellos y 15 entidades de acción voluntaria en Galicia, con un objetivo claro: dinamizar las áreas rurales aprovechando la experiencia de personas mayores de 55 años para orientar y trabajar junto a jóvenes de entre 16 y 35 en iniciativas de investigación, innovación y mejora del entorno.

En el apartado de entidades locales, la provincia es la más beneficiada, suma tres de los ocho concellos que recibirán ayudas: Larouco—18.000 euros—, San Xoán de Río—18.000 euros— y A Veiga—30.000 euros—, que en conjunto captan 66.000 euros de los 172.018 euros destinados a municipios. Por detrás se sitúan A Coruña y Pontevedra con dos concellos beneficiarios cada una de ellas, Muxía y Vedra y Rosal y Mós, respectivamente, mientras que en Lugo solo Guitiriz entra en la lista, lo que sitúa a Ourense como uno de los territorios con mayor peso en esta línea institucional; en la que, además, es A Veiga el concello que recibe un mayor apoyo económico.

Con todo, el protagonismo ourensano es todavía más evidente en el ámbito asociativo. De las 15 entidades de acción voluntaria financiadas en toda Galicia, seis pertenecen a la provincia de Ourense, superando a Pontevedra, que suma dos y a Lugo, que no logra ninguna en esta categoría y tan solo por detrás de A Coruña, que alcanza las siete. En total, las entidades ourensanas movilizarán más de 125.000 euros— 125.920— de los 311.646 euros consignados para este apartado.

Entre las beneficiarias figuran la Asociación Cultural, Social, Ecológica y Económica Os Tres Reinos— 30.000 euros— así como Valoresc Innovation y Vive Vilariño, que reciben también 30.000 euros cada una. Completan el listado Sustinea— 20.320 euros—, Limisi, dedicada a la promoción de personas con diversidad funcional en la comarca de A Limia—8.000 euros— y la Escola Rural de Saúde da Limia —7.600 euros—.

Así pues, la comarca de A Limia concentra el 50% del reparto con tres de las seis entidades ourensanas beneficiadas, lo que refuerza el peso de esta zona como uno de los principales polos de acción social y voluntariado rural de la provincia, con proyectos centrados en la inclusión, la salud comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en el medio rural.

En líneas generales, las iniciativas se estructuran en cinco grandes ejes: identificación de necesidades de cuidados y apoyo domiciliario; fomento de la agricultura ecológica y el relevo en explotaciones; protección del medio ambiente y recuperación de la biodiversidad; promoción turística y cultural; y cohesión tecnológica y digital. En todos los casos, el punto común es la colaboración entre generaciones como herramienta para fijar población, activar talento joven y reforzar el tejido social.

Sustinea y la vida comunitaria

Una de las entidades beneficiarias, Sustinea, puso ya a principios de este año en marcha un proyecto intergeneracional, Xerando Conexións e Conectando Xeracións. Se trata de una iniciativa que se escapa de esta convocatoria de ayudas por el ámbito geográfico en el que se centra: la ciudad, pero no por su filosofía. De la mano de la Fundación «la Caixa», el proyecto establece un modelo de convivencia solidario: pisos compartidos intergeneracionales.

La intención es solventar dos problemas a la vez. Por un lado, los altos precios de los alquileres y, por tanto, la dificultad de los jóvenes para hacerles frente y, por otro, la soledad no deseada en los mayores. Así, el objetivo es que las personas mayores, propietarias, ofrezcan una habitación a los jóvenes a cambio de compañía y ayuda en las tareas diarias, con la finalidad de mejorar la calidad de vida.

Para participar en el programa, presentado este mes de febrero en Cruz Roja, los interesados pueden acceder al proceso de preinscrición a través de la página oficial de Sustinea— ww.sustinea.org—, en el apartado reservado a Xerando Conexións e Conectando Xeracións dentro del área de Servizos o contactando tanto por teléfono al 988 782 964 como presencialmente en las oficinas de la entidad en el número 1 de la rúa Aturuxo.