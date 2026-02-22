El hombre que fingía ser socio de una clínica dental, al banquillo por tercera vez

En febrero del 2025, la Audiencia Provincial condenó a un hombre a prisión por hacerse pasar por socio de una clínica dental que prometía subvenciones para tratamientos bucodentales y engañar con esta treta a un matrimonio, con el que forjó una amistad, para conseguir que le entregasen un total de 42.310 euros.

Fiscalía le impuso tres años de condena y la sentencia fue ratificada en mayo del mismo año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Mismo mes en el que el Penal 1 de Ourense lo condenó a otros dos años de cárcel por actuar con un modus operandi similar; en esa ocasión con dos hermanas a las que también engañó con las promesas de arreglos bucodentales subvencionados.

Este mismo enero la Audiencia Provincial lo volvió a sentar en el banquillo atribuyéndole por tercera vez haber utilizado mentiras relacionadas con el ámbito sanitario para conseguir que una mujer le entregasen más de 150.000 euros. El juicio no se pudo celebrar por la ausencia justificada de uno de los abogados personados en la causa.

Esta semana es la fecha para recuperar esta vista. La Audiencia lo juzgará el miércoles por un delito de estafa. Según los hechos relatados en el escrito fiscal después de numerosas conversaciones a través de Facebook— donde conoció a la mujer en el año 2020— empezó a pedirle dinero con diferentes excusas y motivos, entre ellos la posibilidad de participar como socia en una clínica dental en Ponferrada.

La perjudicada facilitó el dinero e incluso llegó a entregarle joyas en alguna ocasión. Lo hacía en persona o en un sobre que dejaba en una cafetería. De este modo, según el ministerio fiscal, el acusado logró hacerse hasta febrero del 2023 con un total de 156.000 euros de esta mujer, quien a cambio recibió el 21 de marzo de 2022 un papel manuscrito «aparentemente confeccionado por un notario» en el cual se le reconoce una deuda en su favor de 57.000 euros. En otro papel manuscrito, de la misma fecha, decía ceder a la perjudicada el 50% de supuestas acciones en una clínica odontológica.

Además, «en aras de mantener el permanente engaño merced al cual conseguía las entregas dinerarias contactaban también con ella diferentes personas que aparentaban tener cargos relevantes» como «un comisario de policía» o «un juez», expone el escrito de acusación en el que se añade que, en otras ocasiones, el acusado presuntamente presionó a la perjudicada diciéndole que si no hacía entrega del dinero le contaría a su marido y a su hijo la relación que mantenían. Se enfrenta a tres años de prisión.