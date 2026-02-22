Se enfrenta a diez meses de cárcel por golpear a su pareja

El Juzgado de lo Penal señaló para el próximo 26 de mayo la celebración de un juicio contra un hombre acusado de maltrato. La vista se celebrará después de que no se alcanzase un acuerdo de conformidad en la audiencia previa.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, en una fecha indeterminada, el acusado discutió con su pareja,la agarró por la cintura y por las muñecas y la empujó, golpeándola contra la pared. La víctima sufrió contusiones que precisaron asistencia médica. Interesa 10 meses de prisión, la privación de tenencia de armas durante tres años y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante dos años, mismo tiempo en el que no podrá comunicarse con ella.