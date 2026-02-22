Tribunales
Se enfrenta a diez meses de cárcel por golpear a su pareja
Ourense
El Juzgado de lo Penal señaló para el próximo 26 de mayo la celebración de un juicio contra un hombre acusado de maltrato. La vista se celebrará después de que no se alcanzase un acuerdo de conformidad en la audiencia previa.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, en una fecha indeterminada, el acusado discutió con su pareja,la agarró por la cintura y por las muñecas y la empujó, golpeándola contra la pared. La víctima sufrió contusiones que precisaron asistencia médica. Interesa 10 meses de prisión, la privación de tenencia de armas durante tres años y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante dos años, mismo tiempo en el que no podrá comunicarse con ella.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»