Dar sentido al destino: los guías que narran la ciudad defienden su papel
Celebraron su Día Mundial con rutas gratuitas y solidarias, canalizando las aportaciones a Adega como gesto de apoyo y ayuda al patrimonio natural castigado por los incendios
Bajo el lema «Dar sentido al destino», los guías turísticos ourensanos celebraron ayer su Día Mundial con un acto sencillo pero cargado de mensaje en los Jardines de Padre Feijóo, punto de partida habitual de quienes llegan a descubrir la ciudad y, por unas horas, también epicentro de una reivindicación clara: «Somos profesionales formados; hacemos mucho más que contar cuatro cuentos».
Así lo resumieron Rosa Dourado y Natalia Presa, representantes de la Asociación de Guías de Galicia, convertidas ayer en voz y rostro de un colectivo que tiende puentes entre el asfalto cotidiano y los secretos mejor guardados de la capital ourensana. Con el carné oficial bien visible, defendieron una profesión que «a menudo lucha contra el desconocimiento» y la banalización.
«Somos una profesión regulada, tenemos titulación, licencia y pagamos impuestos», subrayó Dourado. En esa acreditación no solo hay un permiso administrativo: hay horas de estudio, conocimiento histórico y artístico, dominio de idiomas y la responsabilidad de interpretar el patrimonio con rigor. «Para mostrar una ciudad primero hay que haberla estudiado a fondo», añadió.
Los «persoeiros»
Para conmemorar la jornada, eligieron una ruta gratuita con vocación introspectiva. Bajo el título «Persoeiros de Ourense», el recorrido llevó a los interesados a conocer figuras desconocidas de la ciudad, apelando a los propios vecinos a unirse y reparar en las vidas de las personas que caminaron mucho antes por las mismas calles.
Ourense —recordaron— es mucho más que una postal termal. Es la historia de «los grasos de As Burgas y también la de la Granadina, aquella mujer que durante años endulzó la ciudad con sus garrapiñadas. Es el recuerdo de Odulia y Lola, que dedicaron su vida a recoger y cuidar a niños pequeños cuando la red social no existía más allá del compromiso vecinal. Es también el talento de artistas locales, algunos ya ausentes y otros todavía en activo, que han llevado el nombre de la ciudad a escenarios internacionales, desde los Grammy Latino hasta reconocimientos vinculados al Nobel», expresa Dourado.
La ruta del Día Mundial del Guía de Turismo se convirtió así en un ejercicio de memoria colectiva porque «no puede ser que conozcamos mejor lo de fuera que lo nuestro». Este año, además, tuvo un matiz solidario. La recaudación voluntaria de la ruta se destinó a Adega, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, como apoyo tras la dramática situación de los incendios registrados el pasado verano y como llamada de atención ante la amenaza del cambio climático. Porque, aunque su ámbito principal sea el patrimonio cultural, los guías saben que Galicia no se entiende sin su paisaje.
Descubrir Ourense
Más allá del Día Mundial, la agenda de los guías ourensanos no descansa. Entre la larga lista de opciones que ofrecen en Ourense hay dos recorridos que se llevan la mayor atención «las clásicas, el conjunto histórico de San Francisco y a la Catedral», pero son muchas las que componen su oferta cultural, «tenemos hasta rutas escolares, que suelen ser las literarias, A Esmorga o la vida de Carlos Casares se adaptan bien a esas opciones», comenta Dourado.
El perfil del visitante, igual que los recorridos, es diverso. «Predomina el turismo nacional de fin de semana y el escolar que llega con el buen tiempo de mayo y junio, pero el internacional —sobre todo franceses e ingleses— comienza a asomar con más fuerza», celebran las guías que, ayer, desde los Jardines de Padre Feijóo, recordaron que dar sentido al destino es también valorar a quien lo narra.
