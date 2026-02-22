Cinco entornos termales obtienen la bandera sendero azul

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor repartirá el próximo 6 de marzo en el Castillo de Cullera, en Valencia, las banderas sendero azul, un distintivo que aprecia rutas accesibles para disfrutar de la naturaleza. Ourense recogerá un total de cinco, una por cada propuesta presentada desde la Diputación.

En concreto, el organismo remitió las candidaturas de los entornos de los balnearios de Arnoia, Lobios y Laias y las villas termales Ribadavia y Carballiño. Las cinco lo consiguieron y se sumarán así a la Serra do Invernadoiro que mantiene la suya. Todas las rutas combinan ocio y bienestar a la vez que contribuyen a recuperar y poner en valor el patrimonio natural y cultural.