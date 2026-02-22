Termalismo
Cinco entornos termales obtienen la bandera sendero azul
Ourense
La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor repartirá el próximo 6 de marzo en el Castillo de Cullera, en Valencia, las banderas sendero azul, un distintivo que aprecia rutas accesibles para disfrutar de la naturaleza. Ourense recogerá un total de cinco, una por cada propuesta presentada desde la Diputación.
En concreto, el organismo remitió las candidaturas de los entornos de los balnearios de Arnoia, Lobios y Laias y las villas termales Ribadavia y Carballiño. Las cinco lo consiguieron y se sumarán así a la Serra do Invernadoiro que mantiene la suya. Todas las rutas combinan ocio y bienestar a la vez que contribuyen a recuperar y poner en valor el patrimonio natural y cultural.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»