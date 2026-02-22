Universidad
El campus abre ayudas por 60.000 euros
La Vicerrectoría del Campus ha convocado una nueva edición de las ayudas Inou+ Posdoutoral Campus Auga 2026, destinadas a impulsar proyectos de personal investigador en etapa de formación posdoctoral. La iniciativa, enmarcada en el convenio entre la Consellería de Educación y la Universidad de Vigo, cuenta con una dotación máxima de 60.000 euros y financiará hasta 10.000 euros por proyecto. El plazo de solicitud, que se tramita de forma telemática, está abierto hasta mañana a las 23.59 horas.
El objetivo es reforzar las líneas estratégicas del Campus Auga —alimentación funcional, agricultura y medio ambiente y gestión del agua termal— y favorecer la retención de talento investigador joven, permitiendo que personal con aportaciones científico-técnicas relevantes pueda liderar proyectos y avanzar en su estabilización académica.
Podrá optar el personal investigador doctor vinculado al campus de Ourense que esté completando su formación posdoctoral. La evaluación tendrá en cuenta tanto el currículum como la calidad, viabilidad e impacto del proyecto, que deberá ejecutarse íntegramente durante la anualidad 2026. n
