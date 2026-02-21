La Xunta prevé terminar las obras del IES Chamoso Lamas en abril

Las obras de ampliación del IES Manuel Chamoso Lamas, en O Carballiño, entran en su recta final tras superar varios contratiempos técnicos que obligaron a la Xunta a incrementar el presupuesto en más de 500.000 euros. Así lo indicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ayer, durante una visita a las actuaciones que avanzan «ya con un 85% ejecutado», lo que hace prever «su conclusión en abril, cumpliendo así los plazos ajustados a las necesidades del centro».

El nuevo edificio, que suma más de 1.200 metros cuadrados, estará dedicado principalmente a talleres de Soldadura y Caldeirería, aunque también incorporará aulas, vestuarios, almacenes y espacios administrativos, distribuidos en dos plantas comunicadas por escaleras y ascensor. La intervención permitirá al Chamoso Lamas atender a los más de 160 alumnos de Formación Profesional y a los 500 matriculados en total, reforzando su papel como referente provincial en formación técnica y preparación para el empleo.

El conselleiro destacó que la ampliación responde precisamente a la necesidad de espacios técnicos modernos, imprescindibles para impartir ciclos de grado medio y superior, como Soldadura y Caldeirería o el máster en Robótica Colaborativa. Además, permitirá mejorar las condiciones para otros ciclos que ya se imparten en el centro, desde FP básica en Mantenimiento de Vehículos y Electricidad, hasta grado medio en Electromecánica y Administración, consolidando al instituto como un polo educativo clave en la comarca.

Esta intervención forma parte de un plan más amplio de inversión educativa en O Carballiño, que supera los 3,7 millones de euros en el marco del Plan Nova Arquitectura Pedagóxica de la Xunta de Galicia. Entre las actuaciones destacadas se incluyen mejoras en el Colexio Plurilingüe Calvo Sotelo, con renovaciones en distintos edificios por valor de más de 250.000 euros, así como la construcción de nuevos vestuarios, el acondicionamiento del pabellón deportivo y la cubrición del patio exterior del edificio Uceira, con un presupuesto adicional de 650.000 euros en colaboración con el Concello. n