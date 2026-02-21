Movilidad ferroviaria
Sanabria y A Gudiña se unen en defensa del tren
Las plataformas Dereito ao Tren (A Gudiña-Porta de Galicia) y la Asociación de Usuarios AVE Sanabria-Viajeros Jodidos han acordado coordinar acciones conjuntas para exigir a Renfe la recuperación de las frecuencias eliminadas en sus estaciones de alta velocidad.
Ambos territorios, rurales y con población dispersa, consideran que la reducción de paradas ha dejado sus estaciones con un servicio insuficiente para desplazamientos diarios, laborales y sanitarios, cuando las estaciones tenían como objetivo vertebrar el territorio, algo que no sucede con un servicio «insuficiente».
Así, las organizaciones anuncian que pedirán una reunión urgente con Renfe y lanzarán una campaña pública para garantizar el derecho a la movilidad. n
