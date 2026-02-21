La San Martiño recauda más de 5.000 euros para usuarios de Afaor

El Concello de Ourense entregó ayer a la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense (AFAOR), María Dolores Neira, un total de 1.876 euros, la cantidad recaudado con la cuota solidaria de la XLVIII Carrera Pedestre Popular de San Martiño.

Esta aportación se sumó a los 4.000 euros de CaixaBank, principal patrocinador de la carrera popular, quiso aportar, elevando el fondo total a más de 5.800 euros para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes de Afaor y sus familias.

Noticias relacionadas

Neira destacó la importancia del respaldo económico: «cada vez tenemos más usuarios porque somos más longevos, y tratamos de que su calidad de vida sea la mejor posible», subrayó. n