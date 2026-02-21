El PSOE reclama en el Parlamento mejoras en la OU-540, en Bande
En paralelo a la situación de la red estatal a su paso por la provincia, el PSdeG-PSOE de Ourense ha puesto el foco en la red autonómica y ha anunciado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia por el «deplorable» estado de la OU-540, especialmente entre Bande y la frontera portuguesa. Los socialistas exigen actuaciones «urgentes e inmediatas» de mantenimiento y reparación del firme para garantizar la seguridad vial.
La formación reclama a la Xunta —titular de la vía— una evaluación técnica pública del estado real de conservación de todo el trazado y una dotación presupuestaria suficiente para ejecutar un plan integral de mejoras. También reprochan que se haya aparcado la prolongación de la AG-31 hasta Portugal.
La diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta denuncia el «abandono continuado» de la Baixa Limia y critica que la reciente licitación entre Casal do Bispo y Bande deje fuera el tramo hasta la frontera, donde —afirman— «las fochancas» suponen un riesgopara la circulación. n
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»