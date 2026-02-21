El PSOE reclama en el Parlamento mejoras en la OU-540, en Bande

En paralelo a la situación de la red estatal a su paso por la provincia, el PSdeG-PSOE de Ourense ha puesto el foco en la red autonómica y ha anunciado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia por el «deplorable» estado de la OU-540, especialmente entre Bande y la frontera portuguesa. Los socialistas exigen actuaciones «urgentes e inmediatas» de mantenimiento y reparación del firme para garantizar la seguridad vial.

La formación reclama a la Xunta —titular de la vía— una evaluación técnica pública del estado real de conservación de todo el trazado y una dotación presupuestaria suficiente para ejecutar un plan integral de mejoras. También reprochan que se haya aparcado la prolongación de la AG-31 hasta Portugal.

Noticias relacionadas

La diputada autonómica Carmen Rodríguez Dacosta denuncia el «abandono continuado» de la Baixa Limia y critica que la reciente licitación entre Casal do Bispo y Bande deje fuera el tramo hasta la frontera, donde —afirman— «las fochancas» suponen un riesgopara la circulación. n