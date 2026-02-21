Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión sanitaria

Primeros pasos para el nuevo centro de salud del Concello de Muíños

Finalizaron las obras de cimentación y comenzarán estos días los trabajos de la futura infraestructura

La situación actual de la parcela donde se ubicará.

Lucila González

L. González

Ourense

La Xunta inició las obras del nuevo centro de salud de Muíños, una actuación en la que invertirá 1,3 millones de euros y que acaba de entrar en su fase constructiva tras completarse los primeros trabajos de movimiento de tierras y vaciado del solar.

Pese a la climatología adversa de enero y febrero, los profesionales lograron ejecutar las tareas críticas vinculadas a la cimentación, consideradas clave para garantizar la estabilidad de la futura infraestructura. Según el calendario previsto, en los próximos días comenzarán los trabajos de estructura, además de la colocación de parte de la red de saneamiento.

El nuevo centro de salud contará con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados distribuidos en dos niveles: un semisótano, destinado exclusivamente a instalaciones técnicas, y una planta baja que concentrará la actividad asistencial. La planta principal se organizará en forma de U, con un área central de acceso, una zona destinada a consultas de adultos y respiratorios, y otra ala reservada al personal sanitario.

El proyecto incluye además una zona cubierta exterior para ambulancias y una sala polivalente de respiratorios situada junto a la recepción, con espacio de espera y aseo propio.n

