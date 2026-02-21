Mamá, quiero ser ingeniera: la feria eXXperimenta en Feminino de Ourense busca inspirar a las jóvenes en las carreras STEM

Marta estudia Ingeniería Aeroespacial en el campus de Ourense. Ella fue una de las 66 mujeres que estudió el grado el último curso, frente a los 163 hombres que también se matricularon, y confiesa que mientras estaba en el colegio y debía decidir su futuro, echó en falta tener a alguien que le dijera «tu también puedes ser una ingeniera». Afortunadamente, en la tarde de ayer pudo mostrar a multitud de niñas y adolescentes los proyectos que lleva a cabo en la carrera en la que entró sin referentes, y quizás conseguir que, gracias a su explicación, se escuchara en alguna casa ourensana un «Mamá, quiero hacer lo que hace esa chicha».

Una feria para acercar ciencia y referentes

Lo que hizo ayer Marta junto a su compañera Inés, que la acompañaba, es precisamente la principal finalidad de la feria divulgativa eXXperimenta en Feminino, que celebró este viernes enel edificio Politécnico del campus de Ourense su novena edición anual. Alrededor de 150 investigadoras e investigadores, principalmente mujeres, colaboraron en las distintas actividades del proyecto, que busca poner en valor la divulgación científica y el fomento de la igualdad de género en lo que se conoce como carreras STEM (las dedicadas a la ciencia, teconología, ingeniería en matemáticas, por su siglas en inglés). Celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el 11 de febrero, la feria contó con más de 9 horas de talleres y charlas a las que asistieron más de medio millar de interesados.

Aunque la entrada era completamente libre y gratuita por la tarde, la jornada de mañana estuvo dedicada a visitas escolares, en las que 400 estudiantes preuniversitarios de Ourense ciudad, Xinzo de Limia, Bande y Allariz visitaron lo que la UVigo había preparado para ellos. Se pudieron en adentrar en 13 talleres de toda rama y estilo: un juego de escape para comprender los conceptos de refinería y biorefinería; un espacio para empezar a programar y crear pequeños videojuegos en el acto; resolver el «rompecabezas» del cambio climático y ver cómo afecta a nuestros océanos; o saber cómo vuela un avión o los minicohetes que se construyen en la Ingeniería Aeroespacial de Ourense, que con un tamaño parecido al de una botella de agua grande, los estudiantes de cuarto curso pueden propulsarlo hasta 30 metros de altura. «Pola mañá estivo cheo e con moita atención, a verdade, todos os alumnos estaban moi interesados e participativos», afirma Marta, que estaba a cargo desde este último puesto.

La brecha de género en las ingenierías

Como ella dice, este tipo de acciones son superimportantes para poder contrarrestar la desigualdad de género en las carreras STEM. «Sempre se fala da bioloxía ou das ciencias en xeral, pero nas enxeñarías aínda quedan máis pasos por dar», transmite. Los datos de matriculación en la UVigo en el curso 2024/2025 reflejan con exactitud esta tendencia: de los estudiantes matriculados en una Ingeniería, solo uno de cada cuatro (24,1%), era mujer, mientras que la media de proporción en todo el alumnado es de un 51,7% de presencia femenina. Las carreras de Ciencias son las segundas con menos empoderamiento, con un 56,1% de alumnas, mientras que el resto de ramas, como Humanidades o Salud, tienen un dominio femenino.