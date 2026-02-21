Las condiciones meteorológicas adversas pueden obligar a cambiar de día alguna celebración, pero para acabar con el espíritu entroideiro de la provincia de Ourense (si es que tal hazaña es posible) hace falta algo más que un temporal. Buena prueba de ello dieron ayer los concellos de O Carballiño, Celanova, A Pobra de Trives o Xinzo de Limia, que celebraron ayer sus desfiles infantiles y escolares aplazados por la lluvia. Las calles de llenaron de ejércitos de Robin Hood, caballeros de ajedrez o animales y productos de la tierra con el ADN de la fiesta invernal corriendo por sus venas. Este domingo llegarán en Xinzo, con la Piñata, y O Carballiño, con la cachucha, las últimas celebraciones.

Al mal tiempo, nueva fecha: los colegios celebran sus desfiles aplazados | ROI CRUZ