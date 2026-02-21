Entroido
Al mal tiempo, nueva fecha: los colegios celebran sus desfiles aplazados
D. A.
Las condiciones meteorológicas adversas pueden obligar a cambiar de día alguna celebración, pero para acabar con el espíritu entroideiro de la provincia de Ourense (si es que tal hazaña es posible) hace falta algo más que un temporal. Buena prueba de ello dieron ayer los concellos de O Carballiño, Celanova, A Pobra de Trives o Xinzo de Limia, que celebraron ayer sus desfiles infantiles y escolares aplazados por la lluvia. Las calles de llenaron de ejércitos de Robin Hood, caballeros de ajedrez o animales y productos de la tierra con el ADN de la fiesta invernal corriendo por sus venas. Este domingo llegarán en Xinzo, con la Piñata, y O Carballiño, con la cachucha, las últimas celebraciones.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- Carta abierta de la presidenta del Colegio de Médicos de Ourense: «No paramos por gusto, paramos por dignidad»