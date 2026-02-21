Suceso
Herido tras ceder el suelo de su vivienda en obras en Castro Caldelas
Un hombre resultó herido en la tarde de ayer al ceder el suelo de su vivienda mientras realizaba trabajos en el interior del inmueble. El suceso se produjo en torno a las 17.45 horas, momento en el que el 112 Galicia recibió el aviso del incidente.
En un primer momento se alertó de la posible caída de una casa con personas atrapadas en su interior, lo que llevó a activar un amplio dispositivo de emergencias. Se movilizó al GES de Castro Caldelas y de Quiroga, a los Bomberos de Valdeorras, a la Guardia Civil y a efectivos de Protección Civil. Asimismo, se desplazó al lugar un helicóptero medicalizado con base en Ourense.
Una vez en la zona, los equipos comprobaron que el hombre ya se encontraba fuera de la vivienda y estaba siendo atendido por el personal sanitario, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos. Posteriormente, el herido fue evacuado en el helicóptero al CHUO.
