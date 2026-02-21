Alianza institucional por el desarrollo de la provincia

La Diputación de Ourense y la Confederación Empresarial de Ourense—CEO— estrechan su colaboración con el objetivo de reforzar el crecimiento económico de la provincia, mejorar la conectividad por carretera y tren, y ampliar la oferta de suelo industrial para empresas. Así lo expusieron ambas instituciones tras una reunión de trabajo, celebrada en el Pazo Provincial, que sirvió para definir las líneas de acción que consideran clave para consolidar a Ourense como un territorio competitivo y atractivo para nuevos proyectos.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó que se trata de «dos instituciones perfectamente alineadas en la defensa de los intereses de Ourense» y que la colaboración busca lograr una provincia «más desarrollada económica y socialmente».

Por ello, entre las prioridades señaladas de mayor relevancia se encuentra la creación y ampliación de polígonos industriales. Al respecto, Menor recordó que la ampliación del polígono de Xinzo «ya está finalizada», que la obra del polígono de San Cibrao «está a punto de adjudicarse» y en Pereiro de Aguiar avanzan los trámites. Todo ello mientras que «se prevé la creación de más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial en la zona Carballiño-Maside».

«Este esfuerzo es fundamental para atender las necesidades actuales de las empresas y captar nuevas inversiones para crear empleo y afianzar población», defendió Menor, toda vez que la provincia cuenta únicamente con el 0,5% de oferta de suelo industrial público de Galicia.

La alianza entre Diputación y CEO también se centrará en la formación de trabajadores, con el objetivo de responder a la demanda de personal cualificado que requieren las empresas instaladas en los polígonos y las nuevas que puedan llegar. La atención a la vivienda también se incluye en la agenda, dado que garantizar acceso a una vivienda digna es clave para «atraer y retener talento» en la provincia.

Por su parte, el presidente de la CEO, David Martínez, agradeció la «colaboración histórica» de la Diputación y resaltó la necesidad de unir esfuerzos para potenciar infraestructuras, inversiones y suelo industrial. Martínez subrayó que el trabajo conjunto con la administración permitirá consolidar el tejido productivo ourensano y ofrecer nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico en toda la provincia.

Además, la estrategia no se limita a la creación de suelo industrial: Menor hizo hincapié en la importancia de mejorar la conectividad, tanto por carretera como por tren, para facilitar el transporte de mercancías y la movilidad de trabajadores.