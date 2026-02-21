La tractorada valora como positivo el encuentro con el subdelegado, pero las protestas siguen

«Saímos enteiros, polo momento non peligra a nosa integridade física». Con esa retranca respondió Javier Losada, agricultor de Xinzo de Limia y uno de los portavoces de quienes protestan desde hace casi dos meses por el acuerdo entre UE y Mercosur, al ser preguntado por como abandonaron la reunión de más de tres horas de duración en la Subdelegación del Gobierno.

Bromas aparte, las conclusiones eran generalmente positivas: los representantes del sector primario abandonaban el encuentro con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, con la sensación de que el político tiene buena voluntad de ayudar en todo lo posible a los trabajadores del agro: «El puxo toda a predisposición de seguir sentándose con nós, de seguir dándolle forma a isto, e transmitiunos que isto a el tamén lle preocupa moito», valoró Miguel Gómez, ganadero de Maceda y otro de los portavoces de la tractorada, además de sentenciar que «agora, despois de dous meses, cremos que xa viu que non era un capricho o de estar aquí». Por su parte, la Subdelegación del Gobierno también saca buenas sensaciones del encuentro, afirmando que se desarrolló en un «clima construtivo, de escoita e colaboración, compartindo o obxectivo común de fortalecer e defender o sector primario ourensán».

Eso sí, aunque los más de 180 minutos de conversaciones se produjeron en ambiente de colaboración, no hay avances sobre el papel: los resultados del encuentro no permitieron cerrar acuerdos en firme que mejoren a corto plazo la situación de ganaderos y agricultores. Solo se mantiene el compromiso de «seguir falando e traballando», como explica Losada, y por parte del agro no valoran este hecho como algo negativo, sino como el orden natural de la xerarquía, pues «o subdelegado, ata certo punto, ten a mobilidade que ten». La Subdelegación, por su parte, expresa que Eladio Santos trasladará las inquietudes recogidas (como el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria) al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, algo que, según el comunicado, lleva haciendo desde el primer día.

Las multas por la tractorada acumulan 300.000 euros

El de ayer fue el primer encuentro entre ganaderos y subdelegado después de que el 6 de febrero la tractorada entrara por la fuerza en el edificio de San Lázaro, y se acordara mantener un «calendario de trabajo» para que la abandonaran. Aquella irrupción se produjera tras la llegada de las primeras sanciones económicas a los tractoristas por los cortes, que a día de hoy ascienden a un total de 300.000 euros, con un solo ganadero superando los 15.000 euros en multas. Aunque no trataron la retirada de las sanciones en esta nueva mesa de trabajo, sí que anunciaron que buscarán la manera de recurrirlas, y calificaron los importes como «abusivos»: «Creo que hai outras maneiras de afrontar as sancións, os gandeiros aos que están multando son os mesmos que nos incendios deste verán viron como lle queimaban todas as forraxes, e gastaron maquinaria e combustible para evitar que as aldeas arderan. Sabemos que estamos a facer algo ilegal, e que polo tanto nos teñen que sancionar, pero esperamos que comprendan a nosa situación e utilicen as armas legais para que as cantidades non sexan tan elevadas», explica Miguel Gómez.

La falta de acuerdos en firme supone, como los ganaderos adelantaron a inicio de semana, que las protestas seguirán. Por lo tanto, la A-52 a la altura de Xinzo de Limia seguirá cortada en ambos sentidos por los tractores que permanecen allí desde el 29 de enero. Sin embargo, hay ciertas posibilidades de que, para el inicio de la próxima semana, se pueda restaurar el tráfico: los ganaderos han anunciado que trasladarán todo lo hablado en la reunión con Santos al resto de la tractorada este fin de semana, y que en asamblea decidirán los siguientes pasos a dar, sin descartar la retirada de los vehículos agrícolas.

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) también se coló en la reunión, y avivó todavía dudas sanitarias. Miguel Gómez cuestiona la norma que permite la entrada de reses vacunadas desde Francia, pues «cando a nós aquí non nos permiten vacunar, porque non van saber se é un falso positivo, non entendemos como lle abren as portas a outros países», explica. En este sentido, tiene dudas sobre qué pasará si una vaca comprada fuera da positivo, si el sacrificio afectará a todo el lote y cómo se garantiza la debida revacunación un año después si aquí no se puede inmunizar. También teme un repunte en primavera, con los vectores, y señala las paradas obligatorias de los transportes en zonas afectadas.

La única pronunciación en este aspecto de la Subdelegación ha sido recordar que la sanidad animal y el control de movimientos es competencia de la Xunta de Galicia. Por su parte, la consellería de Medio Rural ha afirmado que «xa tomou as medidas que podía tomar dentro das competencias», y que, pese a su petición, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no coordinó a las comunidades autónomas para este problema. En este sentido, la consellería prorrogó hace poco menos de un mes las medidas de prevención contra la dermatosis debido al repunte de casos en Francia. Siguen permitidas ferias y mercados, pero solo con animales de explotaciones gallegas, y los vehículos de fuera deberán acceder desinfectados. Para bovinos con destino a vida de otras comunidades o del extranjero continúa la vigilancia veterinaria de 21 días y la inmovilización cautelar, además de la desinsectación obligatoria.

Los agricultores consideran una "piltrafa" la Mesa da Pataca

Si ya de por sí la situación que viven los trabajadores del sector primario es lo suficientemente complicada como para protestar durante dos meses, muchos de ellos viven estos días problemas extra. En el caso de la ganadería bovina destinada a carne, como la cabaña de Miguel Gómez, afirman que las constantes movilizaciones están afectando a la facturación, al no poder recoger a los animales para su venta.

Por su parte, la agricultura vive ahora las consecuencias de las borrascas, pues gran parte del terreno de cultivo, principalmente en la zona de A Limia, se encuentra anegado. Esta situación, sumada a los bajos llevó a la organización Unións Agrarias a solicitar la Mesa da Pataca a la Consellería de Medio Rural. Sin embargo, Javier Losada desconfía de la utilidad de estos mecanismos: «O da mesa é unha piltrafa. O campo está encharcado, pero iso xa non depende do subdelegado», expresó el agricultor de Xinzo.