La AECC y Amencer se alían contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer—AECC— en Ourense y la Asociación Xuvenil Amencer han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra el cáncer y reforzar las acciones de prevención, información y acompañamiento dirigidas a la ciudadanía ourensana.

El acuerdo establece diversas líneas de acción en las que ambas organizaciones colaborarán activamente. Entre ellas se incluyen campañas de concienciación sobre hábitos de vida saludables y prevención del cáncer, charlas y actividades formativas dirigidas especialmente a la juventud, así como la difusión de los recursos y servicios de la AECC para que los usuarios de Amencer puedan acceder a información, apoyo profesional y acompañamiento durante los procesos.

Además, ambas entidades se comprometen a colaborar en eventos solidarios, actividades de sensibilización y posibles iniciativas de recaudación voluntaria.

Durante la firma, en el centro educativo María Auxiliadora, Salesianos, el presidente de la AECC de Ourense, Germán Rodríguez‑Saá, destacó que «este convenio representa un paso importante para continuar ampliando nuestra labor de prevención y apoyo». Puso de relieve que la colaboración con Amencer «nos permitirá llegar a más personas, especialmente a la juventud, fundamental a la hora de promover hábitos saludables y concienciación en salud».

Noticias relacionadas

Por su parte, Román Cid, presidente de Amencer, subrayó «la oportunidad de trabajar mano a mano con la Asociación en un compromiso compartido con el bienestar de la comunidad y el acompañamiento de las personas afectadas». n