La UVigo distingue la creatividad científica

Las doce ganadoras del X Concurso de Creación Artística del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia del Campus recibirán hoy sus galardones en el marco de la feria eXXperimenta en Feminino, impulsada por la UVigo para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. En esta edición participaron 150 trabajos de una quincena de centros educativos de la provincia.n