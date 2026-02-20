Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

La UVigo distingue la creatividad científica

Las doce ganadoras del X Concurso de Creación Artística del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia del Campus recibirán hoy sus galardones en el marco de la feria eXXperimenta en Feminino, impulsada por la UVigo para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. En esta edición participaron 150 trabajos de una quincena de centros educativos de la provincia.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents