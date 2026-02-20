Consecuencias das borrascas
Unións Agrarias pide a Mesa da Pataca
Unións Agrarias solicitou onte á Consellería de Medio Rural a constitución e convocatoria «con urxencia» a Mesa da Pataca de Galicia, ante as dificultades que están a atravesar os seus produtores «pola situación de asolagamento das zonas de produción, sobre todo na comarca ourensá da Limia».
Dende a organización afirman que o sector está a pasar por unha situación «complexa», xa que á baixa de prezos en orixe e o incremento de custos de produción sumóuselle nas últimas semanas as condicións climatolóxicas adversas, que deixaron anegada gran parte da terra de cultivo. «Con cotizacións que en ocasións apenas superan os 12 cts/kg, reclamamos que vixíen para evitar o incumprimento da Lei da cadea alimentaria, ante a sospeita de que se estea forzando a vender a perdas», expresan.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa