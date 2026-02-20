Agresión
Suspendida la vista contra un acusado de resistencia por no comparecer
Ourense
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense reservaba ayer una audiencia previa contra un hombre acusado de resistencia grave a la autoridad. Sin embargo, el acusado no se presentó y la nueva audiencia deberá celebrarse en el mes de julio.
Según el escrito fiscal, el 27 de julio de 2023, el acusado— al que ya le consta una condena por otro delito de desobediencia a la autoridad— fue requerido por los responsables del hogar del transeúnte de la capital para que abandonase el lugar, por encontrársele una navaja, un objeto prohibido. No se marchó voluntariamente. Ante la policía, se negó a identificarse, empujó a un agente e «intentó agredir al resto de los actuantes». n
