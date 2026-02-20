Seis meses de prisión por falsificar la firma de una compra

El acusado de falsificar la firma de un cliente en la venta de un elevador de vehículos aceptó seis meses de prisión y el pago de una indemnización de 2.000 euros en la audiencia previa celebrada en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense.

Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando el cliente abonó un anticipo de 2.000 euros por un elevador que, una vez entregado, no se correspondía con el solicitado.

Tras reclamar sin éxito a la empresa, acudió a la vía civil para resolver el contrato. En ese contexto se aportó una hoja de control de montaje y garantía con la firma del comprador para aparentar su conformidad con el producto, pese a que él no había rubricado.