Violencia de género
La red de puntos violetas se amplía
La provincia de Ourense suma un nuevo punto violeta dentro de la red de espacios seguros impulsados por el Gobierno para reforzar la sensibilización y el apoyo a las víctimas de violencia machista. El nuevo recurso fue presentado este jueves en la sede provincial de Muface.
La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno impartió formación específica y facilitó distintos materiales, como la guía punto violeta, para actuar frente a la violencia machista, o distintivos identificativos y cartelería con códigos QR enlazados a la guía, con el objetivo de facilitar el acceso inmediato a información y recursos de apoyo.
Con esta incorporación, la red provincial alcanza la decena de organismos adheridos: el SEPE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el centro penitenciario de Pereiro, la Comandancia de la Guardia Civil, los paradores de Santo Estevo de Ribas de Sil y Verín, la sede de UGT Ourense, así como la propia Subdelegación del Gobierno. n
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa