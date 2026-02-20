La red de puntos violetas se amplía

La provincia de Ourense suma un nuevo punto violeta dentro de la red de espacios seguros impulsados por el Gobierno para reforzar la sensibilización y el apoyo a las víctimas de violencia machista. El nuevo recurso fue presentado este jueves en la sede provincial de Muface.

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno impartió formación específica y facilitó distintos materiales, como la guía punto violeta, para actuar frente a la violencia machista, o distintivos identificativos y cartelería con códigos QR enlazados a la guía, con el objetivo de facilitar el acceso inmediato a información y recursos de apoyo.

Con esta incorporación, la red provincial alcanza la decena de organismos adheridos: el SEPE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el centro penitenciario de Pereiro, la Comandancia de la Guardia Civil, los paradores de Santo Estevo de Ribas de Sil y Verín, la sede de UGT Ourense, así como la propia Subdelegación del Gobierno. n