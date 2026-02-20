Gestal: «El termalismo es curativo y debe prescribirse en la sanidad pública»

La Diputación de Ourense acaba de anunciar que va defender una moción para que el termalismo provincial se incorpore a la cartera de servicios de la sanidad pública gallega. La propuesta busca que determinadas curas balnearias, hoy circunscritas en gran medida al ámbito privado o a programas sociales, puedan prescribirse como terapia dentro del sistema público.

La respuesta de los expertos no se ha hecho esperar y profesionales Juan Jesús Gestal, uno de los mayores especialistas en la materia, como profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, respalda la iniciativa con un expresivo «se me rompen las manos aplaudiendo la propuesta», señaló.

Considera que esta moción es «un paso firme en algo donde hay evidencia científica de la eficacia terapéutica de las curas balnearias». El experto sostiene que Galicia, y en especial la provincia de Ourense, «tiene una gran riqueza de aguas» y una red de balnearios ya reconocidos como centros sanitarios, con personal cualificado, que podrían adaptarse para su integración progresiva en el sistema.

La inclusión del termalismo en la sanidad pública no sería inédita en el entorno europeo. Países como Francia, Italia y Alemania cuentan con sistemas en los que las curas balnearias están reguladas y pueden ser financiadas —total o parcialmente— por seguros públicos o privados para indicaciones médicas concretas, especialmente en procesos crónicos y rehabilitación.

Juan Jesús Gestal confía en que Galicia pueda situarse en la vanguardia si la iniciativa prospera. «Podríamos ser pioneros en España», apunta, convencido de que otras comunidades podrían seguir la misma estela.

De hecho, en España, el programa de termalismo social del Imserso o de la Diputación de Ourense facilita el acceso a estancias en balnearios a personas mayores, aunque con un enfoque más social y preventivo que estrictamente asistencial. La propuesta ourensana plantea dar un paso más y es que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) pueda prescribir tratamientos termales con criterios clínicos definidos y protocolos específicos.

¿Para qué patologías?

Gestal señala tres grandes áreas donde el termalismo cuenta con respaldo científico y experiencia clínica. Por un lado, la rehabilitación funcional, que sería especialmente en patologías del aparato locomotor (artrosis, lumbalgias, secuelas posquirúrgicas).

También subraya los proceso crónicos como enfermedades reumatológicas, dermatológicas y respiratorias, donde determinadas aguas mineromedicinales han mostrado beneficios en control sintomático y calidad de vida.

Frena la fragilidad en la vejez

Hace hincapié además en el envejecimiento saludable y prevención de la fragilidad, un ámbito estratégico en una de las comunidades más envejecidas de Europa.

«Estamos en el decenio del envejecimiento saludable y somos una comunidad muy envejecida», recuerda el catedrático, en alusión al Decenio del Envejecimiento Saludable 2021-2030 impulsado por Naciones Unidas. En este contexto, defiende que los balnearios pueden desempeñar un papel relevante en la detección precoz de la fragilidad —la pérdida progresiva de reserva funcional asociada a la edad— y en programas de intervención que combinen ejercicio terapéutico, hidroterapia y educación para la salud. «La fragilidad, si se diagnostica y se trata, puede evitar dependencias que después ya no son reversibles», advierte.

Implantación gradual

El experto propone una aplicación gradual. De este modo, considera que se podría comenzar con un proyecto piloto en uno o varios balnearios, definir indicaciones clínicas concretas y evaluar resultados en términos de eficacia, reducción de síntomas, consumo farmacológico y posibles ingresos hospitalarios evitados.

Aunque los balnearios están reconocidos como centros sanitarios, Gestal reconoce que sería necesario reforzar recursos humanos e infraestructuras. «Habría que incrementar personal y hacer inversiones», señala, especialmente si se establecen circuitos asistenciales coordinados con atención primaria y especializada.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la provincia de Ourense concentra una de las mayores densidades de recursos termales de la Península Ibérica, con aguas de distintas composiciones y dolencias.