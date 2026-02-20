Conducta violenta
Se enfrenta a un año de cárcel por agredir a agentes de la Guardia Civil
El acusado, intoxicado por el alcohol, forcejeó cuando querían tranquilizarlo
La audiencia previa por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, que debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, será un juicio el próximo 23 de septiembre, al no haber conformidad.
Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2024 en el domicilio de la madre del acusado, en Castro Caldelas. El hombre se encontraba en un «estado de gran agitación, nerviosismo y agresividad», tras «haber consumido una importante cantidad de alcohol y benzodiacepinas», padeciendo además un cuadro adictivo al alcohol y «alteraciones graves de conducta». Ante su comportamiento, la madre solicitó ayuda médica y policial.
Cuando los técnicos sanitarios y los agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar para intentar tranquilizarlo, «el acusado se dirigió a ellos con el ademán de agredirlos». Se produjo entonces un forcejeo en el que los agentes recibieron «patadas y empujones», «provocando que cayeran al suelo varias veces». Finalmente, con la ayuda de tres agentes adicionales y del personal sanitario, lograron «reducirlo y engrilletarlo». Tras administrar tres calmantes, fue trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para su ingreso.
Como consecuencia del altercado, un agente sufrió erosiones en ambos codos, contusión en el codo izquierdo y dolor cervical, mientras que otro presentó erosiones en el codo izquierdo y antebrazo derecho y contusión en la muñeca izquierda. En ambos casos, las lesiones curaron en cinco días, sin dejar secuelas.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad y de dos delitos leves de lesiones. Con todo, aprecia la concurrencia de la eximente incompleta de alcoholismo, que reduce la responsabilidad criminal.
Por todo ello, solicita una pena de un año de prisión por el delito de atentado y una multa de dos meses a razón de 6 euros diarios por cada uno de los delitos leves de lesiones. Asimismo, pide que se imponga al acusado la obligación de participar durante un año en un programa de deshabituación al consumo de bebidas alcohólicas. n
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Prisión y retirada del carné por fingir que soplaba en la prueba de alcohol
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa