Diez concellos unidos contra el fuego

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se reunió con los alcaldes de la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de Ourense para avanzar en nuevas fórmulas de cooperación en la lucha contra los incendios forestales. La entidad agrupa a diez ayuntamientos de la comarca y busca reforzar la coordinación con la Xunta en materia de prevención y extinción. Los concellos adheridos son Baños de Molgas, Esgos, Maceda, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada de Sil, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía y Xunqueira de Espadanedo.

Medio Rural mantiene ya una línea de colaboración estable, junto con la Diputación de Ourense, con las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, O Carballiño y Verín. En este marco, a comienzos de febrero se entregaron doce tractores con desbrozadora y se activaron 16 brigadas que trabajaron entre abril y octubre, además de dotar a estos equipos de maquinaria y formación en el Centro de Lucha contra el Fuego de Toén.

Noticias relacionadas

La conselleira recordó el convenio firmado con la empresa pública Seaga para la gestión de biomasa en las franjas próximas a viviendas, al que pueden adherirse los municipios. Este acuerdo cuenta con una inversión de 25 millones de euros, de los 75,38 que la Xunta destina en 2026 a la prevención de incendios.