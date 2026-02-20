El campus de Ourense se calza las botas para salir a caminar

El campus de Ourense retoma su programa de rutas culturales con cinco nuevas andainas hasta finales de abril, una iniciativa ya clásica que desde 1999 combina la actividad física y el descubrimiento del patrimonio natural.

Tras el éxito de la programación del primer cuatrimestre, que registró una media de más de 80 participantes por salida, el programa arrancará el próximo sábado, 28 de febrero, con una ruta por las Fraguas del río Calvo y el río Deva, en A Cañiza; una cita que desde la Uvigo apuntan que será de intensidad media.

A esa excursión le seguirá el 14 de marzo una ruta por Lobios y la frontera portuguesa, con escenarios como Portela do Homem. Un recorrido de mayor exigencia por San Mamede tendrá su turno dos semanas más tarde, el 28 de marzo, en una cita «de dificultad alta» que partirá de Arnuíde. Las últimas oportunidades para hacer senderismo con el campus de acompañante serán en abril: el sendero del río Gorgua, en Padrenda, el día 11 y, como cierre, una ruta circular por Porto do Son y el Castro de Baroña, el 25.

Las caminatas, de entre 15 y 20 kilómetros, están abiertas no solo a la comunidad universitaria, sino también al público general, si quedan plazas libres. La inscripción se realiza por internet y cada jornada permite el reconocimiento de 7,5 créditos ECTS. Hay autobuses desde el campus. n