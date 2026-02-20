Aumentan los ciberdelitos y agresiones sexuales y se reducen los atracos y robos

El Ministerio del Interior publicó este jueves las cifras de criminalidad correspondientes al año 2025 al completo —se incorporaron los datos del cuatro trimestre—, y la estadística indica que en la provincia de Ourense, uno de los territorios de España con niveles más bajos de inseguridad ciudadana, el estado de la delincuencia se mantuvo en cifras estables, con un pequeño repunte del 3% en el número total de infracciones penales. Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento en la provincia de un total de 9.707 hechos, una media de 26 denuncias al día. En el ejercicio de 2024 hubo 9.426 casos contabilizados.

La criminalidad convencional creció el año pasado en el conjunto de la provincia de Ourense un 2,5%, con 7.386 casos cometidos por medios físicos, de forma presencial. Los ciberdelitos, que permiten la consumación del propósito criminal desde cualquier lugar del mundo, representan cerca de uno de cada cuatro hechos penales. El porcentaje se sitúa casi en el 24%. En 2025 se cometieron en Ourense 2.321 infracciones de este tipo, un 4,6% más que entre enero y diciembre de 2024. Las estafas informáticas —un total de 1.986 detectadas en el territorio ourensano durante 2025— continúan al alza, con un incremento interanual que ha alcanzado el 7,8%.

También han subido los delitos contra la libertad sexual, en un porcentaje del 15% con respecto a los casos denunciados en 2024. El año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 92 ataques sexuales —80 en 2024—, 18 de ellos agresiones con penetración, un tipo delictivo que se reduce un 14% en comparación con el dato del 24.

La estadística de criminalidad permite extraer lecturas positivas en otros ámbitos de la seguridad ciudadana, que también causan alarma social, como los atracos y los robos con fuerza, dos tipos de infracción que disminuyeron en la provincia de Ourense en 2025.

Durante todo el año se registraron 103 robos con violencia e intimidación, ocho casos menos que un año antes—la reducción porcentuales es del 7,2%—, y 500 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, epígrafe en el que la disminución de casos alcanza el 16,5% con respecto al dato de 2024 (599 casos).

En territorio ourensano las fuerzas policiales tuvieron noticia de 318 robos con fuerza en domicilios, un 8,9% menos que el año anterior, cuando hubo 349 casos.

Los hurtos constituye el delito más frecuente. El 18% de todas las infracciones penales cometidas en la provincia son sustracciones, según el dato de 2025. Hubo el año pasado 1.757 casos, un ligero repunte del 1% con respecto a 2024.

La estadística anota una reducción de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria —de 151 a 142 hechos, un 6% menos—, y un aumento de 5 a 8 casos de tentativas homicidas. El tráfico de drogas cayó un 5,1%, de 39 a 37 hechos, y las sustracciones de vehículos, 27 a 26 delitos en la comparación interanual.

Los datos de la ciudad

En el municipio de Ourense, donde la competencia de la seguridad ciudadana recae fundamentalmente en la comisaría provincial de Policía, las cifras globales de los epígrafes que analiza Interior presentan un aumento porcentual ligeramente superior al provincial.

Entre enero y diciembre de 2025, las autoridades tuvieron conocimiento de 4.753 infracciones penales en la ciudad de As Burgas —casi la mitad de los hechos conocidos en la provincia—, un dato que supone un incremento del 5,1% con respecto a los 4.523 casos detectados en la ciudad en 2024.

Los ciberdelitos fueron causa de 1.106 infracciones penales en la capital provincial, un 7,3% más que en 2024. La Policía tuvo constancia de 974 estafas informáticas, tras un incremento del 12,5% de este tipo de casos con respecto a las 866 denuncias recibidas en 2024.

La criminalidad convencional totalizó 3.647 hechos el año pasado en la ciudad, un aumento porcentual del 4,4% en comparativa interanual. En el municipio de Ourense cayeron un 6,3% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria —de 64 a 60 hechos—, se registró la misma cifra de delitos sexuales —42 denuncias— que en el año 2024, y el descenso del número de atracos y de robos con fuerza alcanzó en el pasado ejercicio una caída del 8,8% y 32,7%, respectivamente.

La disminución en la ciudad de la cifra de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones ha sido llamativa: de los 263 hechos detectados en 2024 a los 177 de 2025. Los delitos de este tipo cometidos en domicilios bajaron un 14,7% en la capital en el análisis interanual, de 116 a 99 casos denunciados. Dentro de la categoría de los delitos contra el patrimonio, la cifra de hurtos creció en el municipio ourensano un 5,4% el año pasado, al pasar de 1.036 a 1.092 infracciones. Las sustracciones de vehículos dejaron un total de 17 hechos en 2025 en la capital, por los 13 de 2024. El tráfico de drogas se saldó con una caída del 30% en el número de casos conocidos, de 20 a 14, aunque 2025 pasará a la historia por la relevante operación desplegada en el barrio de Covadonga.