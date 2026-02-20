Asalto fallido
Acepta seis meses de cárcel por un intento de robo en un comercio
Ourense
En agosto de 2024 el establecimiento Frambuesa de la ciudad de Ourense, fue el lugar elegido por un hombre para llevar a cabo un robo que no llegó a producirse al desbaratarlo la policía.
Ayer el acusado reconoció los hechos en el Juzgado de lo Penal y aceptó una pena de seis meses de cárcel tras un acuerdo entre las partes. Según el escrito fiscal, el condenado aprovechó la hora de comer, con el establecimiento cerrado, para intentar acceder y «con ánimo de enriquecimiento» «apoderarse de efectos que incorporar a su patrimonio». Sin embargo, la policía se presentó y él huyó, siendo detenido a escasos metros habiendo logrado únicamente estropear el bombín de la cerradura. n
