Vivenda recompra 11 pisos de protección en Ourense y los realquila

La titular de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó en O Carballiño uno de los pisos que su consellería acaba de incorporar al parque público residencial gallego y que pondrá de nuevo en el mercado para ofrecer alquileres asequibles.

Se da la circunstancia de que la mayor parte de los inmuebles recuperados —58 en total, 11 de ellos en la provincia de Ourense— fueron promovidos en su día por el propio IGVS y adjudicados en régimen de compraventa. Pero ahora los propietarios querían venderlos, así que la Xunta recurrió al derecho de tanteo, lo que le daría ciertos derechos sobre terceros, optar a esas compras.

Es decir, que con el paso del tiempo los propietarios comunicaron su intención de venderlos y el Instituto ejerció su derecho de tanteo a los precios establecidos por la normativa vigente.

En total, la Xunta adquirió 80 viviendas que pasan a formar parte del parque público con carácter permanente y que serán destinadas al alquiler accesible a través del Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia.

Por su parte, la conselleira lamentó «los inventos el Gobierno central que con la artimaña de Casa 47 está engañando a la ciudadanía, y que va a disponer de las viviendas de la Sareb reclamadas reiteradamente por la Xunta para incorporarlas al parque público».

Allegue trató también de «inexplicable» que esta sociedad vaya a adjudicar las viviendas al margen del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia y sin calificarlas como protegidas para ser gestionadas por empresas externas y sin facilitar información ni coordinarse con la Xunta. Además «no serán viviendas asequibles», indicó.