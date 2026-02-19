Entierro de la Sardina
Ourense despide el Entroido con llamas y el cielo contenido
La lluvia permitió al cortejo fúnebre acompañar la sardina sin paraguas
Ourense puso anoche el broche final al Entroido con el tradicional Entierro de la Sardina. Esta vez, el cielo concedió una tregua. La lluvia, que amenazó durante toda la jornada, respetó el desfile fúnebre y no hizo acto de presencia hasta el momento más simbólico: cuando la sardina ya ardía en la pira.
La comitiva partió, puntual, desde la Plaza Mayor, a las puertas del consistorio, pasadas las 20.00 horas. Ataviados de riguroso negro, pañuelo en mano y semblante compungido —aunque con más retranca que pena—, centenares de ourensanos acompañaron a la caricaturesca sardina en su último paseo por el casco urbano. El cortejo recorrió la calle del Paseo hasta el Parque de San Lázaro, entre lamentos impostados y el inconfundible ritmo de las charangas, mientras los paraguas permanecían aún cerrados.
Fue precisamente en ese suspiro cuando el cielo decidió sumarse al dramatismo. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando la sardina ya estaba prendida. La lluvia, fina pero constante, no logró apagar la hoguera ni deslucir el acto con el que Ourense dice adiós al desenfreno y vuelve a la rutina pensando en el próximo Entroido.
Con todo, más allá de la capital hay lugares donde la fiesta se resiste a terminar. En Celanova este fin de semana aún queda festejo con el Sábado de Piñata, en el Triángulo Máxico, Xinzo y Laza reservan el domingo para su última puesta de largo.
