La ONCE deja 50.000 euros en O Carballiño

El juego «Super 11» de la ONCE dejó en O Carballiño un premio de 50.000 euros en un boleto premiado en la categoría de 10 aciertos sobre 11 posibles, correspondiente al quinto sorteo del martes 17 de febrero.

La vendedora que repartió la suerte fue María Esther González Álvarez, desde su quiosco situado en el Paseo Rosalía de Castro, número 19. n