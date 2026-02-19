Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta del Pulpo

O Carballiño quiere dar a conocer su pulpo al Parlamento Europeo

El concejal de Turismo envió una invitación formal a la presidenta, Roberta Metsola, para la fiesta

Una de las tapas del pulpo elaboradas durante las fiestas. | BRAIS LORENZO

Una de las tapas del pulpo elaboradas durante las fiestas. | BRAIS LORENZO

Lucila González

Ourense

O Carballiño termina el Entroido y ya piensa en sus días grandes: la Fiesta del Pulpo. Es por ello que el concelleiro de Turismo e Industria, Manuel Dacal, acaba de enviar una invitación formal a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, para que participe en la LXIV edición de la fiesta junto al equipo de cocina de la institución europea. «Esperamos que vengan a degustar el verdadero pulpo y a conocer la historia y la importante tradición detrás de la elaboración de un buen plato de pulpo», sostiene Dacal.

El edil explica que la decisión de este convite para el Parlamento Europeo se debe a «la confusión del equipo de cocina del Parlamento con la receta del Pulpo a la Gallega, que actualmente se está sirviendo con anillos de luras, patatas guisadas y brócoli» por lo que desde el consistorio carballiñés «pensamos que la mejor forma de solucionar este error es invitándolos a visitar nuestra villa y la Fiesta del Pulpo».

Así lo cuenta el concejal que se compromete a acompañar a Metsola y a su equipo durante la visita para que conozcan de la mano de las pulperas el proceso de elaboración real del pulpo a la gallega. Además, Dacal resalta que en la pasada edición del evento dedicada a Noventa Padovana, una villa italiana que también celebra un festejo gastronómico con el mismo cefalópodo, «los italianos quedaron encantados. Ojalá ahora la presidenta del Parlamento Europeo». n

