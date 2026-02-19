«Mi madre es médica y cuida a los tuyos; cuidémosla a ella»

«El ánimo no decae, y el hecho de que en redes y medios se nos esté culpabilizando desde el ministerio por ejercer nuestro derecho a la huelga, sin escuchar nuestras reivindicaciones, está haciendo que los médicos se mantengan en su idea de no ceder ni dar pasos atrás», dice Pilar Garzón, la presidenta del Colegio de Ourense. Tras las jornadas de Entroido, este miércoles se celebró en el CHUO la primera de las tres concentraciones de facultativos de la semana, en el marco de la huelga que reclama un estatuto médico propio que proporcione mejoras laborales y salariales, frente a la situación actual de sobrecarga que, según los profesionales, pone en riesgo la salud del sistema sanitario y la calidad y seguridad asistencial, por situaciones límite como jornadas semanales de 90 horas, incluyendo las guardias, escasos minutos para los doctores de atención primaria para atender a cada paciente, entre las decenas de cada jornada, y dificultades de conciliar.

Se concentraron en las puertas del nuevo edificio del CHUO, marcharon alrededor del complejo y finalizaron la protesta ante la entrada del hospital Cristal. Aprovechando que este miércoles no era día de colegio, algunos hijos de los manifestantes se sumaron al grupo, en señal de apoyo. «Mi madre cuida a los tuyos 365 días del año, las 24 horas, da igual si es festivo. Ahora cuidémosla: ¡STOP guardias 24 horas!», rezaba la pancarta de una menor. De negro, en sintonía con el acto del día, el Entierro de la Sardina, otra niña a su lado mostraba en su cartulina: «RIP Médico. Causa: trabaja más de 90 horas a la semana sin descanso».

Los médicos marcharon en Ourense alrededor del complejo hospitalario, en una acción que se repetirá este jueves y viernes. / IÑAKI OSORIO

Hasta este jueves no se conocerán los datos del impacto de la huelga en la actividad asistencial suspendida ayer. El lunes y el martes hubo que aplazar en toda Galicia 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 de atención primaria. Hay que tener en cuenta que el martes fue festivo en A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense, entre otros muchos concellos.

«Los servicios mínimos están garantizando la atención con normalidad a aquellos pacientes con patologías graves y con tratamientos no demorables como los oncológicos o la hemodiálisis, al igual que las cirugías de pacientes oncológicos», subraya Garzón.

Según el Sergas, en el área sanitaria de la provincia de Ourense, la huelga de los médicos obligó a suspender, entre el lunes y el martes, 22 cirugías, 324 consultas hospitalarias y 800 consultas de atención primaria. La Consellería de Sanidade cifra en un 25,68% el seguimiento de la huelga en el CHUO este miércoles, en el turno de mañana, y del 9,13% en la atención primaria. Por la tarde alcanzó el 12% en ambos ámbitos. «Ha habido bastante participación pese a las condiciones, y el hecho de que muchos compañeros hayan tenido problemas para acudir al ser día no lectivo y estar sus hijos en casa, pero aun así algunos peques se han animado a manifestarse en apoyo a sus padres», valora Pilar Garzón.